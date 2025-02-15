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        Haberler Gündem Ümit Özdağ'a eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı

        Ümit Özdağ'a eski HDP Milletvekili Ali Kenanoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hakkında milletvekili olduğu dönemde 27. Dönem HDP İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu'na sosyal medya üzerinden sarf ettiği sözler nedeniyle iddianame düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 15.02.2025 - 01:23 Güncelleme: 15.02.2025 - 01:29
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        Ümit Özdağ hakkında yeni iddianame
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        “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme” iddiasıyla tutuklanıp Silivri Cezaevi’nde konan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yeni bir iddianame düzenlendi.

        "KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET"

        Ümit Özdağ’ın milletvekili olduğu dönemde 27. Dönem HDP İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu’na sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 'kamu görevlisine görevinden dolayı' hakaret ettiği iddiasıyla cezalandırılması talep edildi.

        ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

        İddianamede Özdağ'ın sosyal medya üzerinden Ali Kenanoğlu’na sarf ettiği “Ali efendi, inan hiç dert olmadı. Emperyalizmin köpeklerinin sözde eğilmeyen boyunlarını kırdık ve kırarız. HDP, Yunan veya Bulgar ırkçı partilerinden daha fazla Türkiye düşmanı bir yapıdır. Üst yöneticilerinin çoğu Ermeni kökenlidir. Düşmandır ve düşman muamelesi yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

        CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

        Başsavcılık tarafından Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede 'kamu görevlisine hakaret' ettiği iddiasıyla cezalandırılması talep edildi.

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        #Ümit Özdağ
        #Ali Kenanoğlu
        #özdağ iddianame
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