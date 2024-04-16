Ümit Özat, Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu

Ümit Özat, Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu

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Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından milli futbolcu Ümit Özat siyasete atıldı.

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra bir süre teknik direktörlük görevlerinde bulunan Ümit Özat, Zafer Partisi'ne katıldı. Fenerbahçe ve milli takımın eski kaptanı Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın spordan sorumlu başdanışmanı oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da oyunu Zafer Partisi Adayı Azmi Karamahmutoğlu'na verdiğini açıklayan Ümit Özat resmi olarak da partiye katılmış oldu.

"SPORDAN SORUMLU OLACAK"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konu hakkında sosyal medya hesabından Ümit Özat ile fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir." Fenerbahçe futbol takımının eski kaptanı, seçkin spor insani Ümit Özat Zafer Partisi genel başkan spordan sorumlu başdanışmanı görevini üstenmiştir. @zaferpartisi @UmitOzatOnline pic.twitter.com/mz16MbN7Zu — Ümit Özdağ (@umitozdag) April 16, 2024 "ATATÜRK'ÜN İZİNDE NİCE ZAFERLER KAZANMAK DİLEĞİYLE" Ümit Özat da sosya medya hesabından teşekkür paylaşımında bulunarak şunları kaydetti; "Genel başkanımız Sayın Ümit Özdağ'a nazik davetlerinden ve tekliflerinden dolayı teşekkür ederim Ulu Önder Atatürk’ün izinde Nice zaferler kazanmak dileğiyle Rabbim utandırmasın." Genel başkanımız Sayın Ümit Özdağ a nazik davetlerinden ve tekliflerinden dolayı teşekkür ederim ulu Önder Atatürk’ün izinde Nice zaferler kazanmak dileğiyle Rabbim utandırmasın @umitozdag @zaferpartisi 🙏🙏🙏 — Ümit Özat (@UmitOzatOnline) April 16, 2024