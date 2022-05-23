TFF'den yapılan açıklamaya göre, aday kadroya çağrılan oyuncular, 29 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de İstanbul Le Meridien Otel'de toplanacak.
Milliler, 10 Haziran Cuma günü Kazakistan'ı konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlılar, 14 Haziran Salı günü ise Danimarka'ya konuk olacak. Vejle kentiyle aynı adı taşıyan stadyumun ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 19.00'da oynanacak.
Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas tarafından belirlenen aday kadroda yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor), Canberk Yurdakul (Bursaspor), Emre Bilgin (Beşiktaş).
Defans: Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor), Serdar Saatçı (Beşiktaş), Yunus Bahadır (PSV), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Kazımcan Karataş (Altay), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor).
Orta saha: Umut Güneş, Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Aral Şimşir (Jerv), Polat Yaldır (Yılport Samsunspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor).
Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Özgür Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Ali Akman (NEC Nijmegen).
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