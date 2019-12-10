"YILLARDIR NEDEN FOTOĞRAF ÇEKİP BANA ATIYORLAR?"

Erdim, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile güldürdü. Oyuncu, yaptığı paylaşımda, "İnsanların beni bana atmasını tam olarak anlayamıyorum. Televizyonda beni görüp, fotoğraf çekip neden bana atıyorlar yıllardır? Tamam attın da biliyorum ağabey, ben oynadım zaten, setteydim" ifadelerini kullandı.