Ümit Denizer hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu, eleştirmen, yazar, yönetmen olan Ümit Denizer'den acı haber geldi. Ünlü sanatçı, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Film-San Vakfı'nın sosyal medya hesabından bulunulan paylaşımda; "Tiyatro sanatçısı oyuncu, yazar, eleştirmen Ümit Denizer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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ÜMİT DENİZER HAKKINDA

1948'de Ankara’da dünyaya gelen Ümit Denizer, ilk ve orta öğrenimini subay olan babasının görev yaptığı çeşitli Anadolu illerinde yaptı. Yükseköğrenimini İstanbul'da Yıldız Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Harita Mühendisliği Bölümünde yaptı.

Üsküdar Halkevi’nde tiyatro çalıştı. Kardeşi Turgut Denizer ile birlikte Ayla ve Beklan Algan yönetimindeki LCC Tiyatro Okulu'nda tiyatro eğitimi aldı.

Muhsin Ertuğrul ve Haldun Taner'in teşvikiyle 1973'te, Türkiye'nin ilk bağımsız çocuk-gençlik tiyatrosu kabul edilen Anadolu Çocuk Oyunları Kolu (AÇOK olarak bilinir) tiyatro topluluğunu kurdu. Karşılıklı konuşmaların en aza indirildiği görsel oyun tarzını benimseyen bu topluluğun sahnelemesi için oyunlar yazdı. 'Mutluluklar Ülkesi', 'Leke, Çizgi / Benek, Renk', 'Mor Gezegen', 'Keloğlan', "Avrupa’ya Avrupa’ya", 'Aksak Timur ile Hoca Nasreddin' ve 'Uçan Şemsiye' adlı çocuk oyunları AÇOK tarafından sahnelendi.

Yetişkinler için yazdığı ilk oyunu, 'Ferhad ile Şirin'. Oyun, 1975'te AÇOK tarafından Turgut Denizer'in yönetmenliğinde sahnelendi ve İsmet Küntay Ödülü'ne değer görüldü.

'Ferhad ile Şirin' 1975 yazında sahnelenmeye devam ederken Ümit Denizer, AÇOK'un Almanya'da bir çocuk oyunları festivalinde sahnelemesi için Keloğlan adlı çocuk oyununu yazdı. Eser, ilk kez 28 Eylül 1975 günü Hamburg'da oynandı. ve yurt dışında temsil edilen ilk Türk çocuk tiyatrosu oyunu oldu. Seçkin Selvi yönetimindeki Tiyatro/76 tarafından; Türkiye’deki bütün çocuk-yetişkin oyunlarının içinden; '1976 Yılın Oyunu' ödülüne layık görüldü. Oyun, Türkiye'de sekiz sezon sahnelendi.

Ümit Denizer, Turgut Denizer ile birlikte Muhsin Ertuğrul’un hayatını oyun haline getirdi. 'Perdeci' adını verdikleri bu oyun Denizerlerin yönetiminde İstanbul Tiyatro Festivali sırasında seyir halinde bir Boğaziçi vapurunun içinde ve Boğaziçi iskelelerinde sergilendi; Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü'ne değer görüldü. Ümit Denizer, 'Adalet' ve 'Sizsiniz' (Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti) adlı oyunu ile 2012 yılı Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Oyun, AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafında sahnelendi. Ödüller; Ferhat ile Şirin, 1973, İsmet Küntay Ödülü Keloğlan, Tiyatro/76, 1976, Yılın Oyunu Perdeci, 1992, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülü Adalet, Sizsiniz (Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti), 2012, Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü Yazdığı bazı oyunlar; Mutluluklar Ülkesi Mor Gezegen Leke/Çizgi/Benek/ Renk Keloğlan Aksak Timur ile Hoca Nasreddin Avrupaya Avrupaya Uçan Şemsiye Keloğlan Kitapları Reklam Yazarı Olsa Ne Yazar Yönetmen Tiyatronun Biçimi Yoktur

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