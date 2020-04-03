Türkiye Yelken Federasyonundan (TYF) yapılan açıklamada, video konferansla gerçekleştirilen toplantıda Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi sürecinde yaşanan gelişmeler ve salgının yelken sporuna etkileri üzerinde durulduğu ifade edildi.

Toplantıya, TYF Başkanı Özlem Akdurak ve sportif direktörü Fatih Özmen katıldı.