Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 'Akademik Program'ı başladı

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13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin 'Akademik Program'ı 'İfade Özgürlüğü' temasıyla başladı. İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda gerçekleştirilen 'Akademik Program', 23 Kasım'a kadar devam edecek.

'Akademik Program', Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın konuşmalarıyla başladı.

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Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç yönetiminde; Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin 'İfade Özgürlüğü Bir Temel Hak Mıdır?' konulu açılış konferansının ardından, 'Soruşturma ve Kovuşturma Süreçlerinde Basının Haber Verme Hakkının Kullanılması', 'İfade Özgürlüğünün Sınırları Bağlamında Kuran-ı Kerim’e Karşı Gerçekleşen Eylemler', 'Şiddet ve Nefret Söylemi' konuları ele alındı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar

'Akademik Program'ın ilk gününde ayrıca; 'İfade Özgürlüğü Bağlamında Sosyal Ağlarda Algoritmalar', 'Filistin Sansür', 'İçerik Sağlayıcının Ceza Sorumluluğu', 'İçeriğin Silinmesi, Erişimin Engellenmesi ve Bant Daraltması Tedbirleri' konularında sunumlar gerçekleştirildi.

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'Akademik Program'da, ayrıca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçunda Hukuka Uygunluk Nedenleri', 'Türk Hukukunda Açık ve Yakın Tehlike Testi', 'Tarihsel Örnekler Işığında Suçu ve Suçluyu Övme Suçu' konu başlıklarında tebliğler yapıldı.