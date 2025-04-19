İstanbul polisi, son yıllarda Almanya’da büyük telefon dolandırıcılığı yapan önemli bir çeteyi çökertti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Almanya’nın adli makamları konsolosluk üzerinden Türk yetkililerine ulaşarak, Almanya’da telefon dolandırıcılığı yapan bir çetenin, Türkiye’den yönetildiğini bildirdi.

Gelen bilgilere göre, Almanya’da özellikle yaşlı vatandaşları arayarak kendilerini, savcı ve polis olarak tanıtan çete üyeleri, kandırdıkları vatandaşlardan para alarak dolandırdı. Bu yöntemle farklı kentlerde, 46 Alman vatandaşını dolandıran çetenin toplamda, 2 milyon 850 Euro haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda paranın bir kısmının Türkiye'deki kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından teknik takibe başlandı. Çalışmalarda kimlikleri tespit edilen şüphelilerden bazılarının Almanya’da suç örgütü olan 'Hells Angels' ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

3 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kimlikleri tespit edilen 10 kişi İstanbul, İzmir ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek' ile 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından gözaltına alındı.

BERLİN’DEN İŞLENEN CİNAYETTEN ARANIYOR

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Y.A, E.P, D.B.T, M.Ç, D.A, C.G, B.K, S.G, Z.B ve A.E.A sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan araştırmalarda gözaltına alınan Ali Erdi A.’nın, 9 Ocak 2014’de Berlin’de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili Interpol tarafından hakkında 'Kırmızı Bülten'le arandığı ortaya çıktı.

Almanya’nın organize suç örgütü 'Hells Angels' yani ‘Cehennem Melekleri’ üyelerinden biri olduğu öğrenilen Ali Erdi A.'nın Almanya’da görülen bu cinayet davasında kesinleşmiş ‘Müebbet hapis cezası’ olduğu belirlendi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.