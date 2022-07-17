7 tenorla başladı

DHA

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 2010'dan bu yana sanatseverlerin beğenisine sunulan Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin 13'üncüsü başladı. Festivalin ilk konserinde şef Zdravko Lazarov yönetimindeki, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde, Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı 7 tenor sahneye çıktı.

Rossini, Verdi, Puccini, Donizetti, Çaykovski, Leoncavallo, Cilea, Sorozabal, Massenet, Lehar gibi dünyaca ünlü bestecilerin sevilen opera eserlerinden aryaların seslendirildiği konserde; Tenor solistler Bülent Bezdüz, Erdem Erdoğan, Levent Gündüz, Murat Karahan, Bülent Külekçi, Hüseyin Likos ve Aydın Uştuk, sanatseverler tarafından yoğun ilgi görerek ayakta alkışlandı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği Tosca operası 20 Temmuz Çarşamba akşamı sanatseverlerle buluşacak. Bestesi Giacomo Puccini'ye, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait eser Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk opera sanatçısı ve ülkemizde ilk Tosca başrolünü üstlenen opera ve tiyatro sanatçısı Semiha Berksoy'un anısına kızı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, rejisör ve eğitimci Prof. Zeliha Berksoy'un prodüksiyonuyla sahnelenecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının Alman orkestra şefi Raoul Grüneis yönetiminde yer alacağı eserde, dünyaca ünlü Romen opera sanatçısı soprano Angela Gheorghiu Tosca, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan Cavaradossi, Gürcü bariton Nikoloz Lagvilava Scarpia rolünde sahnede olacak. Eserin dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar'a, koreografisi Özge Ay'a, ışık tasarımı Yakup Çartık'a, dramaturjisi ise Gülümden Alev Karaman'a ait.