AA

Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olarak bilinen Uluslararası Booker Ödülü'nü ilk kez Hint bir yazar kazandı.

AA'nın BBC'den aktardığı habere göre Geetanjali Shree, Tomb of Sand adlı romanı ile Uluslararası Booker Ödülü'nü kazanan ilk Hint yazar oldu.

50 bin sterlin para ödülüne sahip olan 64 yaşındaki Shree, Hintçe yazılan bir kitabın ödül almasının kendisini mutlu hissettirdiğini söyleyerek,"Booker'ı asla hayal etmemiştim, yapabileceğimi de düşünmemiştim" dedi.

Ödülün, Hintçeden İngilizceye çeviren Daisy Rockwell ile Shree arasında paylaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

3 romanı bulunan Shree, "Tomb of Sand" adlı romanında, 80 yaşındaki Hint bir kadının eşinin ölümünün ardından ani şekilde Pakistan'a seyahat etme kararını anlatıyor.