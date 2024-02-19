Uluslararası Adalet Divanı, İsrail için toplandı
Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmaları Filistin heyetinin sunumuyla başladı.
Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrailin, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarını ele alacağı danışma görüşüne ilişkin duruşmalar, Filistin heyetinin sunumuyla başladı.
Filistin heyetine Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki başkanlık etti.
Türkiye ise 26 Şubat'ta Divanda görüşlerini aktaracak.
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