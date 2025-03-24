Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        62
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Trabzonspor
        TS
        35
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Uluslar Ligi'nde Halil Umut Meler maçı yarıda bıraktı! - Futbol Haberleri

        Uluslar Ligi'nde Halil Umut Meler maçı yarıda bıraktı!

        İrlanda ile Bulgaristan'ın karşı karşıya geldiği UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçını yöneten Halil Umut Meler, yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı. Karşılaşmayı 4. hakem Mehmet Türkmen tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Halil Umut Meler maçı yarıda bıraktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İrlanda, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bulgaristan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

        Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, 37. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekipleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli hakem tedavisinin ardından oyuna devam etti.

        İKİNCİ YARI MEHMET TÜRKMEN GÖREV YAPTI

        2. yarıya Halil Umut Meler'in başlamaması kısa süreli şaşkınlık yaratırken, Meler'in ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle sahaya çıkmadığı anlaşıldı. Meler'in sakatlığı nedeniyle ikinci yarı 8 dakika geç başladı.

        Mücadelenin 2. yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.

        Büyük heyecana sahne olan maçta İrlanda, 1-0 geride başladığı 2. yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

        İrlanda bu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        'Kur artınca fiyat da artmak zorunda'
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        Kabine toplanıyor: İBB'deki soruşturma süreci masada
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        SPK'dan Borsa İstanbul için önlemler
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Mehmet Şimşek: Görevimizin başındayız
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Feci ölüm! Camdan dışarı fırladı!
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!
        'Halay başı' kavgasında kurşun yağdırdılar!
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        "Gelecek adına önemli bir işaret"
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Genç kıza kafa atıp boğazını sıktı! Katil adayı komşu!
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Trakya ve Marmara için yağmur uyarısı
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        CHP'de ön seçim
        CHP'de ön seçim
        Habertürk Anasayfa