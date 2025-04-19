Üretici Celal Çiçek de 1 yıllık emeklerinin boşa gittiğini ifade ederek, "7 dönüm içinde 90 ağacımın bulunduğu bir bahçem var. İklimlerin dengesiz gitmesinden dolayı mart ayında 28 derece olan sıcaklık, nisan ayında eksi 8 dereceye düştü. 35 derecelik farkla ağaçlarımız yandı ve tüm ürünlerimiz boşa gitti. Hiçbir şey yapamadık, alacağımız bir önlem de yoktu zaten. Komşularımız duman verdi ama etkili olmadı. Bizim devletimizden, hükümetimizden beklentimiz var. Öyle komşularımız var ki; hiçbir yerden gelirleri yok. Onların maliyetlerinin en azından karşılanması gerekiyor. Bahçeler kendiliğinden olmuyor, emeksiz hiçbir şey olmaz. 1 yıl boyunca sulanması, sürülmesi, hayvan gübresinin verilmesi, damlamaların serilmesi, sondajların elektrik parası gibi yoğun bir maliyeti var" diye konuştu.