Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivanlar Kozlarını Paylaşıyor

Sporla iç içe ve aktif bir şehir parolasıyla çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde güreş severleri bir araya getiriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün güreşe verdiği değeri kutlamak amacıyla 1933 yılından Atatürk’ün vefat ettiği 1938 senesine kadar her yıl 19 Eylül’de yapılan Ulugazi Güreşleri, Atatürk’ün vefatı sonrası ilk kez düzenlenecek. Tüm İstanbul halkının davetli olduğu etkinlikte 64’ü başpehlivan olmak üzere 14 boyda 500’e yakın pehlivan er meydanına çıkacak. Altın kemerli 8 başpehlivan; Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek.
ATÖLYELER KURULACAK
Ulugazi Yağlı Güreşleri’nde nefes kesecek rekabetlerin yanı sıra her yaş grubuna hitap eden farklı etkinlikler de yer alacak. Etkinlik alanına birbirinden öğretici atölyeler kurulacak ve keyifli söyleşiler yapılacak.
TÜRK GÜREŞİ İÇİN TARİHİ GÜN
Spora ve özellikle güreşe büyük ilgi duyan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül 1933’te, Türkiye ile İtalya güreş takımlarının karşılaştığı müsabakaları Dolmabahçe Sarayı’nda radyodan takip etmektedir. Mücadeleleri dinlerken heyecanlanan Atatürk, karşılaşmaların yapıldığı Taksim’deki Maksim Salonu’na gitmeye karar verir. Türk güreş takımı Atatürk’ün izlediği müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlar. Atatürk’ün güreşi ve güreşçileri şereflendirdiği 19 Eylül’ün özel bir gün olduğunu belirten Türkiye Güreş Federasyonu “Sporumuzun erdiği şerefli günü her sene kutlamak amacıyla, 19 Eylül günleri bütün güreş bölgelerinde Ulugazi Güreşleri adı altında müsabakalar yapmak istiyoruz.” teklifinde bulunur. Federasyonun bu teklifi kabul görür ve her sene 19 Eylül’de güreş müsabakaları tertiplenir. Atatürk’ün vefatı sonrası Ulugazi Güreşleri yapılmamıştır.
PROGRAM AKIŞI
Açılış: 11.00 – 11.10
Yağlı Güreş Müsabakaları 11.10 – 13.15
Başpehlivanların Güreş Karşılaşmaları 14.40 – 20.30
Ödül Töreni 20.30 – 21.00
Kapanış 21.00
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