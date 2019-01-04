Bursa'nın turistik merkezi Uludağ'daki 1500 rakımlı Kadıyayla Bölgesi’nde ilginç bir olay yaşandı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde oturan ve zaman zaman ormandaki hayvanları doyurmak için Uludağ’a çıkan 61 yaşındaki emekli Cevat İşçi, kar motoru yoğun kar sebebiyle ormanlık alana giremeyince yürümeye başladı.

CENAZEYİ DOĞASEVERLER BULDU

İHA'da yer alan habere göre kalınlığı bir metreyi bulan karda hayvanlara yiyecek ulaştırmak için yürüyen Cevat İşçi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Doğa tutkunu olan İşçi’nin cansız bedeni yürüyüşe çıkan başka doğaseverler tarafından bulundu.

Olay 112 ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde İşçi’nin hayatını kaybettiğini belirtti. Jandarmanın müracatıyla olay yerine gelen adli tabip normal ölüm raporu düzenleyerek cenazenin aileye teslim edilmesine karar verdi. Cevat İşçi Yediselviler’de kılınan cenaze namazının ardından Hamitler’de toprağa verildi.