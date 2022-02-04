Büyük Menderes Grabeni'nin çökmesiyle oluşan, 77 kilometrelik uzunluk, 170 metreye ulaşan derinlik ve 500 metreye yakın genişliğe sahip Ulubey Kanyonu, doğal ve tarihi güzellikleriyle dikkati çekiyor.
AA'nın haberine göre Ulubey sınırlarında yer alan Blaundus Antik Kenti'nin uzantısı konumundaki 1800 yıllık kaya mezarlarının yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden de çok sayıda kalıntıyı bünyesinde barındıran kanyon, doğa yürüyüşü için ideal rotalar arasında gösteriliyor.
Dokuz Sele ve Banaz çaylarının geçtiği kanyon, kar yağışının ardından ziyaretçilerine etkileyici manzaralar sunuyor.
Kanyon içerisindeki cam teras ve ters ev, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olurken Ulubey Belediyesi ve Zafer Kalkınma Ajansı ortaklığında inşa edilen macera parkuruyla ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.
220 METRELİK ZİPLİNE HATTI KURULDU"
Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, kanyonun ziyaretçilerine her mevsimde ayrı bir güzellik sunduğunu söyledi.
Ulubey Kanyonu'nun bölgenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu aktaran Koçlu, yapımı tamamlanan macera parkurunun ise ziyaretçilere ayrı bir heyecan yaşatacağını ifade etti.
Ziyaretçilere farklı olanaklar sunmak istediklerini aktaran Koçlu, "Buradan yola çıkarak bir macera parkuru oluşturduk. Kanyon üzerinde 220 metre zipline parkurumuz var. Bununla birlikte yine kanyonlara uzanan dev salıncağımız var. Trambolin, tırmanma duvarı, atlama kulesi ve survivor parkurunun da ilgi göreceğini düşünüyoruz. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi sayısının önemli ölçüde artmasını bekliyoruz."
Salgın sürecinin ardından insanların doğa sporlarına yöneldiğini, farklı rotalar aradığını dile getiren Koçlu, Ulubey Kanyonu'nun tanıtımına yönelik projelere de ağırlık verdiklerini ifade etti.
Kanyonda salgın nedeniyle ziyaretçi sayısında geçen yıl düşüş görüldüğünü aktaran Koçlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Salgından tüm dünya gibi biz de oldukça etkilendik. Tüm bunlara rağmen yaklaşık 80 bine yakın ziyaretçiyi ilçemizde ağırlama fırsatı bulduk. 2022 yılından çok şeyler bekliyoruz. Yapımı tamamlanan macera parkuruyla minimum 130-140 bin ziyaretçiyi ilçemizde göreceğimize inanıyoruz."
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