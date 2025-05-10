Ülker Bisküvi'den ilk çeyrekte 27 milyar TL ciro

Ülker Bisküvi, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın ilk çeyreğinde 27 milyar TL ciro ile kapattı.

Şirket aynı dönemi yüzde 20.3 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) marjı ile bitirdi.

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Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı ilk çeyrek sonuçlarıyla ilgili olarak, "Jeopolitik ve ekonomik zorlu koşulların yaşandığı yılın ilk çeyreğini 27 milyar TL ciro ile tamamladık. Türkiye ekonomisine istihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

Değişen tüketici tercihleri ve dinamik pazar koşullarına uyum sağlamak için çalıştıklarını da kaydeden Kölükfakı, "Tüketici davranışlarını, trendleri, atıştırmalık tüketimindeki yeni motivasyonları analiz ediyor, iki Ar-Ge merkezimizde yenilikçi ürünler geliştiriyoruz" diye konuştu.

Üretim süreçlerini dijitalleştirerek gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliği üst seviyeye taşıdıklarını aktaran Kölükfakı, "Artan gıda talebine, sürdürülebilir tarım ve ham madde tedariki adımlarımızın yanı sıra ileri veri analitiği, otomasyon sistemleri ve yapay zekâ destekli süreçlerle yanıt veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de benzer teknolojileri sistemimize entegre etmeye devam ederek, operasyonel mükemmellik hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’de sektörümüzün lideriyiz. Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvi pazarında lider konumdayız. Kazakistan ve Orta Asya’da büyümemiz sürüyor. Ülkemize ve paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.