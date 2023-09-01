Ülke puanı sıralamasında son durum: İskoçya'dan müjde!
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti. Alınan son sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi. En yakın rakibimiz İskoçya'dan ise bir takım elendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum...
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Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde adını grup müsabakalarına yazdırdı. Adana Demirspor ise Genk'e şanssız şekilde elenerek bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı.
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İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
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11. SIRA ELEME OYNUYOR
Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.
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İSKOÇYA'DAN MÜJDE
En yakın takipçimiz İskoçya'nın 5 temsilcisinden 2'si elenerek Avrupa'ya veda etti. Celtic, Rangers ve Aberdeen Avrupa kupalarında yoluna devam ederken Hibernian ve Hearts rakiplerine elendi.
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1. İNGİLTERE - 89.178 PUAN
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2. İSPANYA - 75.989 PUAN
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3. İTALYA - 71.712 PUAN
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4. ALMANYA - 69.767 PUAN
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5. HOLLANDA - 55.100 PUAN
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6. FRANSA - 52.331 PUAN
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7. PORTEKİZ - 48. 316 PUAN
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8. BELÇİKA - 38.400 PUAN
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9. TÜRKİYE - 32.850 PUAN
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10. İSKOÇYA - 31.650 PUAN
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11. AVUSTURYA - 30.000 PUAN
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12. İSVİÇRE - 29.775 PUAN
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13. SIRBİSTAN - 27.375 PUAN
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14. DANİMARKA - 26.625 PUAN
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15. NORVEÇ - 26.625 PUAN
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16. İSRAİL - 25.625
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17. UKRAYNA - 25.600 PUAN
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18. ÇEKYA - 25.050 PUAN
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19. YUNANİSTAN - 23.125
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20. HIRVATİSTAN - 22.525 PUAN
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