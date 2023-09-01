Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise Konferans Ligi'nde adını grup müsabakalarına yazdırdı. Adana Demirspor ise Genk'e şanssız şekilde elenerek bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı.