Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Devam eden projeleri yerinde incelemek ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Valiliği ziyaret etti.Bakan Karaismailoğlu'nu, Vali Gökmen Çiçek, milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve vali yardımcıları Valilik Binası girişinde karşıladı.
Vali Gökmen Çiçek, ziyarette Bakan Karaismailoğlu'nu Afyonkarahisar'da ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.Çiçek, Bakan Adil Karaismailoğlu'na Afyonkarahisar'ın ekonomisi, tarihi ve doğal güzellikleri, turizm potansiyeli, ulaşım ve altyapı alanındaki gelişmişlik düzeyi ile bu alanda yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi verdi.Misafirperverliği nedeniyle Vali Çiçek'e teşekkür eden Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Zafer Meydanı'ndaki PTT ve Telekom binalarında incelemelerde bulundu.
Karaismailoğlu, ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Afray ve Zafer Meydanı'nda bulunan PTT ve Telekom binalarıyla ilgili konular görüşüldü.Belediye ziyaretinin ardından AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına geçen Bakan Adil Karaismailoğlu, İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile bir süre görüştü.Karaismailoğlu, daha sonra kent merkezinde esnafla bir araya gelerek, sohbet etti.
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