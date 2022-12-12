Ukraynalı fotomodelin şüpheli ölümünde karar açıklandı!

Cumhuriyet savcısı esas hakkında verdiği mütalaada sanık hakkında yeterli delil olmadığını ve şüpheden sanık yararlanır ilkesini göz önüne alarak beraatını talep etti.

"BEN SUÇSUZUM"

Sanık Burak E. savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben ilk başta maktulenin elini balkonda göremedim. Sonrasında balkonda asılı olduğunu görünce telefonu bırakarak kendisine koştum. Tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada kemerimi çıkarıp, bu şekilde çekmek isterken, elimden kayıp düştü. O sırada kendisi biri bize yardım etsin diyordu. O da benim ona yardımcı olduğumun delilidir. Ben suçsuzum. Beraatımı talep ederim" dedi.