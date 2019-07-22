22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ukrayna’da Mayıs ayında göreve başlayan Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin göreve başlar başlamaz parlamentoyu feshedip erken seçim kararı alması sonucunda düzenlenen erken parlamento seçimlerinde, ülke genelinde katılım, yüzde 49,93 oldu. Bunun, Ukrayna’da düzenlenen parlamento seçimlerindeki en düşük katılımlardan biri olduğu belirtiliyor.
ZELENSKİ’NİN PARTİSİ BİRİNCİ
Parlamento seçimlerinde oy verme işlemleri saat 20.00’de tamamlanırken, en son ulusal sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin kurucusu olduğu Halkın Hizmetkarı Partisi yüzde 44,2 alarak birinci gelirken, Rusya yanlısı çizgiyi benimseyen Muhalefet Platformu – Hayat İçin Partisi yüzde 11,4; önceki Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun Avrupa Dayanışması Partisi yüzde 8,8; eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisi yüzde 7,4; ünlü müzisyen Svyatoslav Vakarçuk’un batı yanlısı çizgideki “Ses” Partisi ise, yüzde 6,5 oy aldı. Siyasi gözlemciler, sandıklardaki oyların sayılmasının ardından oranlarda bir miktar değişikliğin olabileceğini, fakat sandık çıkış anketleriyle seçim sonuçları arasında köklü bir farkın olma ihtimalinin düşük olduğunu dile getiriyor.
ZELENSKİ: YOLSUZLUKLARA BULAŞANLARI HAPSE ATACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sandık çıkış anketlerinin yayımlanmasının hemen ardından düzenlediği basın toplantısında, kendisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceki temel vaatlerinden biri olan, yolsuzluklara bulaşanların hapse atılması vaadini, yeni hükümetin kurulması ve yeni başsavcının tayin edilmesinden hemen sonra yerine getirmeye başlayacağını dile getirdi. Yeni koalisyon hükümetine ilişkin görüşmelere seçimlerden önce başladıklarını da belirten Zelenski, parlamentoya girme imkanını kazanan Svyatoslav Vakarçuk’un Ses Partisi ile koalisyon hükümeti kurmayı dilediklerini ve bu konuda kendisine tekrar teklifte bulunduğunu ifade etti. Zelenski diğer taraftan, kendisinin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le, Rusya’nın esir aldığı Ukraynalı denizciler konusunu konuştuğuna değinerek, bu konuda Putin’le bir anlaşmaya varmayı umduğunu belirtti.
RUS YANLISI MUHALEFET PLATFORMU: MUHALEFETTE OLACAĞIZ
Rusya yanlısı çizgideki Muhalefet Platformu- Hayat İçin Patisi’nin önde gelen isimlerinden Viktor Medvedçuk ise, yaptığı açıklamada, kendilerinin yeni kurulacak koalisyon hükümetinde yer almayı düşünmediklerini ve seçim sonrası dönemde, muhalefette olacaklarını ifade etti.
TİMOŞENKO: HER ŞEY ZELENSKİ’NİN ELİNDE
Ukrayna muhalefetinin önde gelen isimlerinden eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko da, sandık çıkış anketinin yayımlanmasından sonra yaptığı açıklamada, mevcut sonuçlar çerçevesinde, koalisyon hükümetinin ne şekilde kurulacağı konusunda bütün inisiyatifin, Cumhurbaşkanı Zelenski’nin ve onun partisinin elinde olduğunu ifade etti.
Diğer taraftan Timoşenko, kendilerinin çalışanların haklarının çiğnenmesine ve tarım arazilerinin peşkeş çekilmesine asla izin vermeyeceklerini dile getirdi.
Siyasi gözlemciler, koliasyon hükümeti kurulmasında müzakerelerin yaz sonuna kadar sürebileceğini ifade ediyor.
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