Ukrayna Savaşı: Finlandiya sınırlarını Rus turistlere kapattı
Finlandiya, bugünden itibaren Rus turistlere sınır kapılarını kapattı ve bu adımı atan Rusya’nın son AB üyesi komşusu oldu. Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya, geçtiğimiz günlerde sınırlarını Rus turistlere kapatmıştı.
Finlandiya, bugünden itibaren Rus turistlere sınır kapılarını kapattı ve bu adımı atan Rusya’nın son AB üyesi komşusu oldu.
Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya, geçtiğimiz günlerde sınırlarını Rus turistlere kapatmıştı.
Ancak Finlandiya Dışişleri Bakanı, Rus vatandaşlarının hala aile ziyareti, iş ya da eğitim görmek için ülkeye girebileceğini belirtti.
Karar, Rusya lideri Vladimir Putin’in 300 bin kişinin kısmi seferberlikle silah altına alınacağını açıklamasından sonra, Finlandiya sınırını geçmeye çalışan Rus vatandaşlarının sayısının artmasından sonra alındı.
Silah altına alınma ihtimali olan Ruslar, Finlandiya ve Rusya vatandaşlarının vize almadan gidebildiği Gürcistan sınırlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, düzenlediği basın toplantısında seferberlik emrinin aldıkları kararda “önemli bir rol oynadığını” söyledi.
Haavisto, “Karar, Finlandiya’ya yönelik şu andaki Rus turizmini ve Finlandiya’dan transit geçilmesini tamamen önlemeyi amaçlıyor” dedi.
Gece yarısından itibaren uygulanan karar Schengen turist vizesine ait Rusya vatandaşlarının da ülkeye girişini de yasaklıyor.
Haavisto, ülkeye yönelik Rus akımının Finlandiya’nın uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığını belirtti.
Finlandiya’ya gitmek isteyen Rusya vatandaşlarının, şimdi önceden Rusya’daki bir vize merkezine bir işletme ya da şahsi temasın yolladığı davetiyeyle başvurması gerekecek .
Avrupa Birliği geçtiğimiz günlerde, AB ve Rusya arasındaki vize anlaşmasını iptal ederek Rusya vatandaşlarının vize almasını daha pahalı ve zor bir hale getirmişti.
Diğer AB ülkeleri de Rusları geri çeviriyor
Ukrayna’nın Şubat ayında işgal edilmesinden bu yana bir milyondan fazla Rus vatandaşı AB ülkelerini ziyaret etti.
Bu arada, Rusya’ya sınırı olan dört AB ülkesi Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya da yeni kısıtlamalar getirip, Rus turistleri geri çevirmeye başladı.
Norveç’in de Rusya ile kısa bir kara sınırı bulunuyor. Norveç AB üyesi değil ancak Schengen seyahat bölgesinin bir parçası. Bu da doğru vizeye sahip olan Rusya vatandaşlarının diğer 25 AB üyesi ülkeye geçebilmesi anlamına geliyor.
Ancak Norveç’in Rusya’yla uzun süredir varmış olduğu vizesiz seyahat anlaşması geçen hafta Norveç tarafından iptal edildi.
Norveç de, seferberlik ilanından sonra sınırdaki tek geçiş noktasında yoğunluğun bir parça arttığını bildirdi.
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Ukrayna Savaşı: Finlandiya sınırlarını Rus turistlere kapattı/ukrayna-savasi-finlandiya-sinirlarini-rus-turistlere-kapatti-3524910
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