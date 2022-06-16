Ukrayna savaşı: Binlerce sivil Severodonetsk kentinde mahsur

Severodonetsk'te yaklaşık 12 bin sivilin mahsur kaldığı tahmin ediliyor

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusunun yoğun saldırısı altındaki Severodonetsk'te binlerce sivilin mahsur kaldığı, temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmekte olduğu uyarısını yaptı.

Sivillerin büyük bölümünün kentteki Azot Kimyasal Tesisi'nin altındaki sığınaklarda olduğu belirtiliyor.

Kente ulaşım sağlayan son köprünün de bu hafta başında Rus güçler tarafından yıkılmasıyla, kentteki yaklaşık 12 bin sivil fiili olarak kentin içinde mahsur kaldı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden Saviano Abreu BBC'ye yaptığı açıklamada "Su ve temizlik imkanlarının olmayışı en büyük endişe" dedi ve kentteki gıda ve ilaçların da tükenmeye başladığını belirtti.

BM bölgeye insani yardım ulaştırmayı umut ederken, süregiden şiddetli çatışmalar kentteki sivillere ulaşılmasını imkansız kılıyor.

BM'nin uyarısının ardından Rusya Çarşamba günü insani koridor açıp sivilleri tahliye etme söz verdi ancak henüz bu konuda bir adım atılmadı.

Rusya'nın sivilleri kentin kuzeyinde kontrol ettiği bölgeye tahliye etmesi bekleniyor. Öte yandan Rusya söz konusu sığınaklarda Ukraynalı savaşçılar da olduğunu iddia ederek, Ukrayna'yı sivilleri kalkan olarak kullanmakla suçladı.

Savaşı Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgelerde yoğunlaştıran Rusya, haftalardır süren ağır bombardımanın ardından Severodonetsk'in büyük bölümünde kontrolü ele geçirdi.

Severodonetsk ve yakınındaki Lisiçansk, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Luhansk bölgesinde, Ukraynalı güçlerin kontrolünde kalan son iki yerdi. Bu iki bölge Donbas olarak biliniyor.

Severodonetsk'in kontrolünü ele geçirmesi Rusya için tüm Luhansk bölgesinde kontrolün sağlanması anlamına geliyor.

Kentin belediye başkanı Telegram üzerinden geçtiği son bilgide kentin doğusunun hâlâ Ukrayna güçlerinin kontrolünde olduğunu belirtti.

Öte yandan NATO Ukrayna'ya ağır silah göndermeye devam etme sözü verdi.