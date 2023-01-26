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Ukrayna savaşı: Batı'nın tank gönderme kararının ardından Rusya'dan füze saldırıları

Almanya ve ABD'nin Ukrayna'ya tank göndereceklerini açıklamalarının ardından Rusya Ukrayna'ya çok sayıda füze saldırısında bulundu.

Giriş: 26.01.2023 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL

James Waterhouse, Marita Moloney | BBC News - Kiev, Londra

Kiev Belediye Başkanı, başkentte bir kişinin öldüğünü, iki kişinin de yaralandığını açıkladı.

Liman kenti Odessa'nın güneyindeki iki enerji santralinin de hedef alındığı duyuruldu.

Rusya, Batılı ülkelerin tank gönderme kararını çatışmaya "doğrudan müdahil olma" şeklinde değerlendirdiğini açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin fırlattığı 30'dan fazla füzenin hedeflerine yaklaştığını belirlediklerini, Kiev'e yöneltilmiş en az 15 füzenin ise savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Ukrayna hava kuvvetleri de daha önce, Rusya'nın Azak Denizi'nden gönderdiği İran yapımı bazı İHA'ların düşürüldüğünü söylemişti.

Rusya aylardır Ukrayna'nın altyapısını hedef alan saldırılar düzenliyor. Elektrik santrallerinin tahrip edilmesi nedeniyle milyonlarca insan elektriksiz kaldı.

Ukrayna'nın en büyük özel elektrik üreticisi DTEK, Rus saldırılarının ardından Kiev ve diğer bazı bölgelerde elektrik şebekesi üzerindeki baskıyı hafifletmek için acil elektrik kesintileri uygulandığını belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, haftalardır devam eden uluslararası baskının ardından Ukrayna'ya 14 adet Leopard 2 tankı tedarik edileceğini söylemişti. Bu model en etkili savaş tankları arasında sayılıyor.

Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, tankların Mart sonu ya da Nisan başında verilebileceğini söyledi.

'Gidişatın değişmesi için 300-400 tanka ihtiyaç var'

ABD Başkanı Joe Biden daha sonra ABD'nin 31 adet M1 Abrams muharebe tankı göndereceğini açıkladı. Pentagon uzun süredir bu tankların Ukrayna'daki savaş alanına uygun olmadıklarını söylüyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bu açıklamaları memnuniyetle karşıladı, ancak tankların bir an önce teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Batı'ya uzun menzilli füzeler ve savaş uçakları göndermesi çağrısında bulundu.

Ancak Ukrayna Savunma Bakanı'nın bir danışmanı BBC'ye yaptığı açıklamada "gidişatın değişmesi" için 300 ila 400 tanka ihtiyaç olacağını söyledi.

Danışman Yuriy Sak, "Batı'nın silahlarıyla Rusya'yı savaş alanında ne kadar çabuk yenersek, bu füze terörünü o kadar çabuk durdurabilir ve barışı yeniden tesis edebiliriz" dedi ve müttefiklerin kaç tank vereceklerine dair "net bir işaret" olmadığını kaydetti.

BBC'ye demeç veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Ukrayna'ya tank gönderilmesinin ülkenin savaşı kazanma kabiliyetinde büyük bir fark yaratacağını söyledi.

Stoltenberg ayrıca Rusya'nın yeni bir saldırı planladığı uyarısında bulundu.

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