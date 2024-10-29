Ukrayna: Rusya, Kryvyi Rih kentine saldırı düzenledi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın Kryvyi Rih kentine düzenlediği saldırı sonucunda sivil kayıplar ve geniş çaplı mülk hasarı meydana geldi.

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Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 14 kişi yaralandı, 11 apartman binası, bir klinik, bir okul, bir idari bina ve birçok garaj dahil olmak üzere sivil altyapı zarar gördü.