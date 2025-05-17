Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ukrayna: Rusların, Sumi bölgesinde otobüse düzenlediği İHA saldırısında 9 kişi öldü | Dış Haberler

        Ukrayna: Rusların, Sumi bölgesinde otobüse düzenlediği İHA saldırısında 9 kişi öldü

        Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde hareket halindeki otobüse insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 9 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı: 9 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sumi Bölgesi Askeri İdaresine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, bölgeye bağlı Bilopillya şehri yakınlarında sefer halindeki otobüse İHA ile saldırdığı belirtildi.

        Rusların hedef aldığı otobüsün Sumi şehri yönüne gittiği ifade edilen açıklamada, saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        Birkin kahkül modeli geri döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        İsrail ordusu Gazze'de 'kalıcı işgal' için saldırı başlattı
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
        Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü
        Moody's ABD'nin kredi notunu düşürdü
        Habertürk Anasayfa