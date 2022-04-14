Ukrayna'nın yakaladığı Putin'e yakın Medvedçuk kim ve neden önemli?

Son dakika: Ukrayna'nın yakaladığı Putin'e yakın oligark Medvedçuk kim ve neden önemli?

HABERTURK.COM

Viktor Medvedçuk, Vladimir Putin'in Ukrayna'daki en iyi arkadaşıydı ancak Kremlin, yakalanması sonrası onun özgürlüğünü güvence altına almak için bir takas yapmayacağını söyledi.

Ukrayna siyasetinin 'kara prensi' olarak adlandırılan Viktor Medvedçuk, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden sonra bile yıllarca Ukrayna'da Rus yanlısı bir siyasi partiye liderlik etti ve yirmi yıldır Putin'in sadık bir müttefiki.

KIZININ VAFTİZ BABASI PUTİN

Ancak Medvedçuk'un Putin ve Rusya ile bağları, siyasi ittifaklardan bile daha derin ve eski... Geçtiğimiz yıllar içerisinde Medvedçuk, Karadeniz'de Putin'in Soçi'deki konutunda Rus liderle tatile çıkması ile biliniyor. Bununla birlikte Putin, Medvedçuk'un kızı Daria'nın vaftiz babası...

Putin, işgalin nedeni olarak NATO'nun genişlemesinden duyduğu endişeyi gösterse de, bazıları kişisel bir intikam unsurunun da olabileceğini savunuyor. Ukrayna'nın Medvedçuk'un Rus yanlısı televizyon kanallarını kapatması, ailesinin varlıklarına el konulması ve nihayetinde vatana ihanet davasında ev hapsine alınmasının da neden olabileceği iddia ediliyor.

Medvedçuk'u şahsen tanıyan eski bir Rus yetkili, "Kremlin onu, Ukrayna'daki asıl adamları ve ana muhatapları olarak gördü. Medvedçuk, kendilerinin Ukrayna'daki etkilerini görmelerinin meşru yoluydu… Onun 'zulmü' tüm bunların başladığı zamandı." diyerek süreci anlatıyor.

"ZELENSKİY HÜKÜMETİNİN DÜŞMESİ DURUMUNDA ALTERNATİFTİ"

Savaş başlamadan kısa bir süre önce, ABD istihbaratı Medvedçuk'un Kremlin tarafından savaş sonrası rejimde kukla bir hükümette yetkili olarak görevlendirildiğini iddia etti. Saldırıdan birkaç gün sonra Medvedçuk, Kiev'deki ev hapsinden sonra kayboldu ve birçok kişinin Rus özel kuvvetlerinin onu ülke dışına çıkarmayı başardığına inanmasına neden oldu. Ancak gözaltında yeniden ortaya çıkması, Ukrayna hükümetine beklenmedik bir pazarlık fırsatı verdi, yetkililer mahkum takası önerdi ve Medvedçuk'un önemli bilgileri paylaştığını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram'da yaptığı bir video konuşmasında, "Rusya Federasyonu'na Medvedçuk'u Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi öneriyorum. Kolluk kuvvetlerimiz ve ordumuz da bu olasılığı göz önünde bulundursun" dedi.

RUSYA İDDİALARI VE TAKASI REDDETTİ

Medvedçuk'u geri alma operasyonu hakkında şu ana kadar çok az şey açıklandı. Ukraynalı yetkililer tarafından yayınlanan fotoğraflarda Medvedçuk, askeri giysiler ve kelepçeler içinde görünüyordu.

Kremlin, Medvedçuk'un tutuklanmasına yanıt verdi ve Putin'in kendisi ile özel bir ilişkisi olmadığını iddia etti. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov önce Medvedçuk'un fotoğraflarının sahte olabileceğini öne sürdü, ardından Medvedçuk'un 'Rusya ile perde arkasında ilişkilerinin hiçbir zaman olmadığını' iddia etti. Peskov, "Böyle bir şey olsaydı kendisi savaş başlamadan önce Ukrayna'yı terk ederdi" diye de ekledi.

Medvedçuk'un Şubat ayındaki avukatı, ev hapsinden kurtulduğunu iddia etmişti. Ancak dün Kremlin herhangi bir takas yapılmayacağını belirtti.

Peskov konuya ilişkin "Kiev'in tutku, şevk ve zevkle bahsettiği mahkum takası konusuna gelince, Medvedçuk bir Rus vatandaşı değil ve özel askeri operasyonla hiçbir ilgisi yok. O yabancı bir politikacı. Ayrıca, şu anda karşı karşıya olduğu durumun çözümüne Rusya'nın herhangi bir şekilde dahil olmasını isteyip istemediğini bile bilmiyoruz" yanıtını vererek Medvedçuk'a yardım etmeyeceklerini belirtti.

EŞİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

Ancak Medvedçuk'un eşi aynı fikirde değil... Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, eşinin serbest bırakılması için çağrıda bulundu ve Türkiye'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

Marçenko, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan siz barışçıl diyalogdan yanasınız. Eşimin hayatından endişe ediyorum. Sizin otoriteniz büyük. Size saygı duyuyorlar ve sizi dinliyorlar. Etkinizi eşimin kurtarılması adına kullanmanız için size yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.

Medvedçuk'un Rusya-Ukrayna ilişkilerine ve müzakere sürecine nasıl etki edeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.