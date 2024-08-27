Ukrayna'nın 2025 yılındaki bütçe açığını kapatmak için 15 milyar dolara ihtiyacı var | Dış Haberler

Ukrayna'nın 2025 yılındaki bütçe açığını kapatmak için 15 milyar dolara ihtiyacı var | Dış Haberler

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Ukrayna Başbakanı Shmyhal, hükümetinin 2025 yılı bütçesini denkleştirmek için ekstradan 15 milyar dolara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Shmyhal, hükümetin Rusya'ya karşı yürütülen savaşa ek kaynak sağlamak için vergi artışları ve iç borç piyasasında daha fazla borçlanma planladığını belirtti. Parlamento, yasa tasarılarını eylül ayında görüşerek karara bağlayacak.

Ukrayna, 2022 yılında Rusya'nın saldırısıyla başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından müttefik ülkelerden 100 milyar doları aşkın mali destek aldı.

Başbakan, savunmanın aksamaması için ülkenin yeni fonlara kritik ölçüde ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.