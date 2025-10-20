Habertürk
        Haberler Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'ya baskı uygulanması konusunda Macron ile görüştü | Dış Haberler

        Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'ya baskı uygulanması konusunda Macron ile görüştü

        Ukrayna lideri Zelenskiy ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele alan bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenskiy, Macron'dan "Rusya'ya daha fazla baskı yapmasını" istedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 12:08 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:08
        Ukrayna'dan Fransa'ya: Rusya'ya daha fazla baskı yapın
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya'ya baskı uygulanması konusunu görüştüğünü belirtti ve yakın gelecekte kendisiyle bir araya gelmeyi planladıklarını duyurdu.

        "Savaşı başlatana baskı yapmak çözümün anahtarıdır" diyen Zelenskiy, "Emmanuel ile tüm güncel diplomatik konuları ve ortaklarımızla son temaslarımızı ele aldık" dedi.

        Trump: Yapmaları gereken savaş hatlarında durmak

        ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın "savaş hatlarında durması" ve mevcut toprak durumunu gelecekteki müzakerelerin temeli olarak kabul etmesi gerektiğini önermişti.

        Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile son görüşmesinde "tüm Donbas bölgesinin Moskova'ya devredilmesi çağrısı yaptığı" iddialarını reddederek, "Hayır, bunu hiç konuşmadık. Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak." ifadesini kullanmıştı.

