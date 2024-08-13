Ukrayna: Kursk bölgesinde 74 yerleşim birimi kontrolümüzde

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ile cephe hattındaki duruma dair toplantı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesinde ilerlediğini ifade eden Zelenskiy, "Bölgedeki 74 yerleşim birimi Ukrayna'nın kontrolünde bulunuyor. Bu yerlerde denetim yapılıyor ve gerekli tedbirler alınıyor. Burada insani yardım sorunları için çözümler geliştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Sırskiy de Kursk'ta cephe hattı boyunca çatışmaların sürdüğüne dikkati çekerek, "Son 24 saatte birliklerimiz belirli yönlerde 1'den 3 kilometreye kadar ilerledi." dedi.

RUS GÜÇLERİ KARŞI KOYUYOR Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rus güçlerinin Kursk yönünde Ukraynalı askerlere karşı koymaya devam ettiği belirtilerek, "Ukrayna ordusu son 24 saatte 420'ye yakın askerini ve 55 zırhlı aracını kaybetti." ifadesine yer verildi. REKLAM Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde "2030 askerini ve 35 tank, 31 zırhlı personel taşıyıcı, 18 piyade savaş aracı, 179 zırhlı aracını kaybettiği" kaydedildi. Bakanlığın açıklamasında ayrıca 6 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtildi. "KRİZ DEVAM EDİYOR" Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki krizin devam ettiğini belirterek, "Sabırlı olmamız gerekiyor. Başımıza gelen zorlukların üstesinden geleceğiz." ifadesini kullandı.

Smirnov, Rusya'nın diğer bölgelerinin Kursk'a insani yardım malzemeleri gönderdiğini ve maddi destek sağladığını bildirdi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de başkanlık ettiği Birleşik Rusya Partisi üyeleri ile Kursk bölgesine insani yardımın sağlanmasına ilişkin toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Medvedev, Ukrayna'nın Kursk bölgesine yönelik saldırısını "terör eylemi" şeklinde nitelendirerek, "Yaptıklarının karşılığını mutlaka alacak ve cezasını çekecekler." diye konuştu. REKLAM KURSK SALDIRISI Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı. Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus güçlerinden Ukraynalı askerleri Rus topraklarından çıkarmalarını ve devlet sınırının güvenliğini sağlamalarını istemişti. Kursk Bölgesi Vali Vekili Smirnov da dün 28 yerleşim biriminin Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunduğunu açıklamıştı.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.