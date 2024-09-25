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        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın "barışa zorlanması" için BMGK'den destek istedi | Dış Haberler

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın "barışa zorlanması" için BMGK'den destek istedi

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, Ukrayna'nın Barış ve Güvenliğinin Sağlanması başlığıyla oturum düzenlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy buradaki açıklamasında bu kış Rusya'nın, bir kez daha ülkesinin enerji sistemlerini yok etmeye, nükleer santrallerini hedef almaya hazırlandığını ve bu konuda kanıtlara sahip olduklarını savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 00:37 Güncelleme: 25.09.2024 - 00:38
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        'Rusya barışa zorlanmalı'
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        Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası kuralları çiğnediğini ve "barışa zorlanması" gerektiğini belirtti.

        Zelenskiy, BMGK'de, Ukrayna'nın Barış ve Güvenliğinin Sağlanması başlığıyla düzenlenen yüksek katılımlı oturumda konuştu.

        Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta uluslararası toplumdan destek isteyen Zelenskiy, "Putin o kadar çok uluslararası normu ve kuralı çiğnedi ki kendi başına durmayacak. Rusya sadece barışa zorlanabilir ve tam da ihtiyaç duyulan şey bu." dedi.

        Savaşta Kremlin yönetiminin "tek saldırgan" taraf olduğunu söyleyen Zelenskiy, BM Şartı'nı ihlal eden Rusya'nın saldırılarını genişlettiğini vurguladı.

        Ukrayna Devlet Başkanı, bu kış Rusya'nın, bir kez daha ülkesinin enerji sistemlerini yok etmeye, nükleer santrallerini hedef almaya hazırlandığını ve bu konuda kanıtlara sahip olduklarını savundu.

        "Birlik her zaman barış için işe yarar ve savaşı tamamen sona erdirmek için ikinci barış zirvesini hazırlamalıyız." diyen Zelenskiy, tüm ulusları, "BM Şartı'na gerçekten saygı duyan herkesi" bu sürece katılmaya davet etti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Ukrayna
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