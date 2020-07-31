AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesi ve dünyadaki Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Zelenskiy, Twitter hesabından bayram nedeniyle mesaj yayımladı.

Kurban Bayramı’nın müminlerin kalbine merhamet ve sevgi hissi doldurduğunu, onlara ümit ve adalet ışığı armağan ettiğini belirten Zelenskiy, “Biz, Ukrayna Müslümanlarının halkımızın manevi zenginliğinin ve çeşitliliğinin korunması ve arttırılmasına, Ukrayna’da toplumsal barış ve dinler arası anlayışın tesis edilmesine katkılarından minnet duyuyoruz, bu sebeplerle takdir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna ve dünyadaki Müslümanların bayramını en kalbi duygularıyla kutladığını kaydetti.