Zelenskiy açıkladı: "Ukrayna'nın barış formülü"

G20 liderlerine seslenen Zelenskiy, "Ukrayna her zaman barışı korumaya çalışmıştır ve dünya bunu görmüştür. Rusya eğer bu savaşı bitirmek istediğini söylüyorsa, bunu eylemleriyle kanıtlasın." dedi.

"Rusya'nın beklemesine, güçlerini oluşturmasına ve küresel istikrarsızlık dizisi başlatmasına izin vermeyeceğiz. Rusya'nın anlaşmadan hemen sonra ihlal edeceği yeni bir Minsk-3 olmayacak." diyen Zelenskiy, barış için Ukrayna'nın bir formülü olduğunu dile getirdi.