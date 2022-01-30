Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Batılı ülkelere Rusya geriliminde 'panik yaratmayın' çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Batılı ülkeleri Rusya ile artan gerilimle alakalı panik yaratmamaya çağırdı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Zelensky, olası işgal senaryolarının Ukrayna ekonomisini riske attığını söyledi.
Perşembe günü Zelenskiy ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı Şubat ayında işgal edebileceğine işaret etti.
Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker sevk etmiş olmasına karşılık Zelensky, bugünlerde yaşanan askeri sevkiyatın, geçtiğimiz bahar aylarında gerçekleşene göre daha büyük bir tehdit yaratmadığını belirtti.
Kiev'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelensky, "Saygın devlet liderleri yarın bir savaş çıkacağını söylüyor. Ancak bu paniğin ülkemiz için neye mal oluyor?" diye sordu.
Birleşik Krallık, ABD ve Avustralya'nın Ukrayna'daki diplomatlarını geri çekmesinin bir hata olduğunu vurgulayan Zelensky, bu ülkeleri eleştirdi.
Zelensky ülkedeki durumun istikrarsızlaşmasının Ukrayna için en büyük tehdit olduğunu dile getirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın, Ukrayna'yı işgal etmesinden korkarken Rusya'nın güvenlikle ilgili endişelerini görmezden geldiğini söyledi.
Putin, Fransız mevkidaşına başka bir eyleme geçmeden önce ABD'nin sunduğu karşı teklifleri yakından inceleyeceğini belirtti.
Fransa ise iki liderin gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Macron Putin'e Rusya'nın komşu devletlerin egemenliğine saygı duyması gerektiğini söyledi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için yeterli askeri kapasiteye sahip olduğunu aktardı.
Daha fazla silah yardımı yapmak da dahil olmak üzere ABD'nin Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmeye kararlı olduğunu ifade eden Austin, "Çatışma kaçınılmaz değil. Diplomasi için hala zaman var" dedi.
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Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Batılı ülkelere Rusya geriliminde 'panik yaratmayın' çağrısı/ukrayna-devlet-baskani-ndan-batili-ulkelere-rusya-geriliminde-panik-yaratmayin-cagrisi-3329149
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