Ukrayna: Kanlı bir katliam olur

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ABD'li yayın kuruluşu CNN'e artan Ukrayna - Rusya gerilimine ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

Reznikov CNN'e verdiği demeçte Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye karar verirse "gerçekten kanlı bir katliam" olacağını söyledi ve "Rus askerler de tabutlarla evlerine gidecek" diye ekledi.

Reznikov, "Rusya'yı kışkırtmama fikri işe yaramayacak" derken Rusya'nın şu anda Ukrayna'nın yakınlarında 95 bin askeri olduğunu değerlendirdiklerini ve işgal etmek için 175 bin asker toplayabileceğini tahmin ettiğini ifade etti. Reznikov, "250 bin resmi ordumuz var. Ayrıca, 400 bin gazi ve 200 bin yedek asker demiştim. Yani 175 bin Ukrayna'ya girmek için yeterli değil" dedi.

Reznikov, gerçekleşmesi durumunda bir Rus işgalinin Avrupa kıtasının tamamı için "felaket" sonuçları olacağını ve tahminen 4-5 milyon Ukraynalının Avrupa'ya sığınması gerektiğini vurguladı. Reznikov, Ukrayna'nın Avrupa ve Afrika için önemli bir gıda tedarikçisi olduğunun da altını çizdi ve arzın kesintiye uğrayacağını söyledi.

ABD'li ve Batılı yetkililer, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırına yığılması konusundaki endişelerini dile getirirken, Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta ABD'nin "tüm olasılıklara hazırlıklı olması gerektiğini" söyledi. Amerikan istihbarat değerlendirmelerine aşina iki kaynak, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca, tıbbi birimler ve yakıt gibi tedarik hatlarının kurulması da dahil olmak üzere, Moskova'nın işgal etmeyi seçmesi halinde uzayan bir çatışmayı sürdürebilecek tedarik hatlarının kurulması da dahil olmak üzere, hızlı ve acil bir işgal gerçekleştirme yeteneklerine sahip olduğunu belirtti. CNN'e geçen hafta söyledi.

Ukrayna, Rusya'nın planlanan herhangi bir askeri işgalden önce ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı konusunda uyarırken, NATO sınıra yakın Rus hareketlerinin olağandışı olduğuna dikkat çekiyor. Kremlin ise saldırı planladığı iddialarını reddediyor ve NATO'nun Ukrayna'ya verdiği desteğin Rusya'nın batı kanadında büyüyen bir tehdit oluşturduğunu savunuyor.