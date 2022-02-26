Ukrayna'daki Türkler anlatıyor: Erzağımız da suyumuz da bitmek üzere

HABERTURK.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını açıklamasının üzerinden 3 gün geçti. Rusya'ya karşı yaptırım paketleri saldırıları durdurmazken, birçok kentin füzelerle vurulduğu bildiriliyor.

Saldırıların şiddetli gerçekleştiği kentlerden Harkov'da yaşayan Türk vatandaşı Kürşad Menevşe de yaşadıklarını Habertürk TV'ye anlattı.

Bombardımandan camların patlaması sebebiyle evinin koridorunda kaldığını belirten Menevşe "Şu an sokaklarda bir şey yok çünkü bombardıman durdu ancak bombardıman öncesi sirenler çalıyor insanlar sığınaklara ve metro istasyonlarına kaçıyor. Yarım saat bir saat bomba sesleri devam ediyor sonra duruluyor. 2 gündür sığınaktaydık, insani ihtiyaçlarımızı gidermek için çıktık. Erzağımız bitiyor, suyumuz bitmek üzere, paramızı harcayamıyoruz çünkü bankamatikler çalışamıyor. Marketler yağmalandı marketlerde hiçbir şey kalmadı, çok zor durumdayız" dedi.

Kendi evlerinin altındaki sığınakta kaldıklarını belirten Menevşe "Hiçbir planımız yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 1.5 litre suyumuz kaldı. Bugün Harkov'dan tahliye planı vardı. Ancak tam tahliyenin planlandığı saatlerde bombardıman olduğu için iptal edildi. Ne yapacağız bilmiyoruz" dedi.

Türkiye'ye dönmek için başvurduklarını ancak demir yolları ve hava sahasının kapalı olması nedeniyle durumlarının zor olduğunu belirten Menevşe, Ukrayna halkının her türlü yardımda bulunduğunu ancak onların da erzaklarının azaldığını ve kendilerinin de 1 öğün beslenmeye çalıştığını belirtti.