31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ukrayna'da ünlü pop yıldızı Olga Polyakova parti kurup siyasete atılma kararı aldığını açıkladı. Kararını Instagram hesabından duyuran ünlü şarkıcı, "Hayatımda birçok yenilik oldu. Tüm bunları açıkça 'Otdohni' dergisiyle söyleşimde anlattım" dedi.
"UKRAYNA'DAKİ İLK KADIN PARTİSİ OLACAK"
Kendi partisini kurmaya hazırlandığını belirten Polyakova, "Parlamento seçim yarışı başlıyor. Hakkında hiçbir şey bilmediğim bir amaca için oy vermekten bıktım. Milyonlarca insan kime oy verdiklerini bilmek istiyor. Bu konuyla ilgilenecek bir parti kurmaya başladığımı resmen açıklıyorum. Bu, Ukrayna'daki ilk kadın partisi olacak. Şaka yapmıyorum" diye yazdı.
Katıldığı bir kadın forumunda da konuyu gündeme getiren ünlü şarkıcı, "Kuralları erkeklerin belirlediği bir ülkede yaşıyoruz. Neden bize biçtikleri rolü kabul ediyoruz? Seksi görünmeyi seviyoruz. Ama bizi yalnızca 'seks objesi' olarak görmelerinden hoşlanmıyoruz. Ukrayna'da kadınlar her gün cinsiyetçi şovenizmle karşılaşıyor" dedi.
SAAKAŞVİLİ'NİN PARTİSİ DE SEÇİME GİRİYOR
Bu arada eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili'nin partisi Yeni Güçler Hareketi'nin liderlerinden David Sakvarelidze, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, partisinin Ukrayna'da 21 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak erken parlamento seçimlerine katılma kararı aldığını söyledi.
Partinin seçimlere katılma hakkı olduğunu belirten Sakvarelidze, "Seçimlere gireceğiz ve siyasi bir güç olarak hayata geçirmek istediğimiz felsefeyi ve projeleri savunacağız" dedi. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin erken seçim kararını doğru bulduklarını belirten siyasetçi, "Çünkü bugünkü Ukrayna Parlamentosu dört yıldır meşru değil" diye konuştu.
Gürcistan'da 2003 yılında Batı yanlısı 'Gül Devrimi'nin ardından devlet başkanlığı koltuğuna oturan, 2008 yılında Moskova ile Tiflis arasındaki savaşta Gürcistan'ın başında olan Saakaşvili, 2015 yılında Ukrayna vatandaşlığına geçmiş ve Odessa Valiliği'ne getirilmişti.
Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile ters düşmesinin ardından valilik görevinden istifa ederek muhalif Yeni Güçler Hareketi'ni kuran eski Gürcü lider, 12 Aralık 2017'de Kiev'deki bir restoranda gözaltına alınmış, ardından sınır dışı edilerek Polonya'ya gönderilmişti. Ülkesinde hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili daha sonra Hollanda'ya yerleşmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!