Ukrayna'da FOX News kameramanı yaşamını yitirdi

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FOX News televizyonu, kameramanları Pierre Zakrzewski'nin Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da, çatışma alanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kiev'in dışındaki Horenka kentinde hayatına kaybettiği belirtilen Zakrzewaki'nin, muhabir arkadaşı Hall ile otomobillerinin içindeyken kurşunların hedefi olduğu belirtildi.

Ödüllü gazeteci ve belgeselci Brent Renaud de, Rusya tarafından açılan ateş sonucu boynundan vurularak yaşamını yitirmişti.

Bu, Ukrayna'daki savaşı izleyen bir yabancı gazetecinin kayda geçen ilk ölümü olmuştu.

MUHABİR YARALI

ABD televizyon kanalı FOX News muhabirinin, Ukrayna'daki çatışma alanında haber peşinde koşarken yaralandığı bildirildi.

FOX News haber kanalı kendi yayınında, savaş muhabiri Benjamin Hall'un Ukrayna'da tehlikeli bir bölgede haber yaparken yara aldığını duyurdu.

İngiliz asıllı Hall'un yaralandığı sırada Ukrayna'nın başkenti Kiev'ın dış bölgesinde güvenlik açısından riskli bir alanda görev yaptığı belirtildi.

FOX News sunucusu, "İletmekten nefret ettiğimiz haberler." ifadesiyle çalışanlarının vurulduğu bilgisini seyircilerine aktarırken henüz konuyla ilgili çok az detaya sahip olduklarını söyledi.

Ayrıca FOX News'in çalışanlarına gönderdiği bir e-postada, Hall'un hastaneye kaldırıldığı doğrulanırken sağlık durumunun belirsiz olduğu kaydedildi.