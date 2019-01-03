Olay, kendilerinden 3 gündür haber alamayan bir arkadaşlarının bugün sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Öğrencilerin yaşadığı eve giden polis ekipleri, dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaştı. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi'nde okudukları belirtildi.

UKRAYNA BASINI: "ÖLDÜRÜLEN KIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ESKİ ARKADAŞI TARAFINDAN 'TAKİP EDİLDİĞİNİ' SÖYLEMİŞ"

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikâyette bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin bulunduğu kiralık dairenin sahibi ile hayatını kaybeden genç kızlardan birinin eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Türk vatandaşının da polis tarafından sorguya alındığı bildirildi.