Ukrayna'da 13 kişi hayatını kaybetti

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda hava saldırıları yoğunlaştı. Rus Hava Kuvvetleri tarafından Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlenen saldırıda 13 kişi yaşamını yitirirken onlarca yaralı olduğu bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı açıklamada "Rusya'nın kasıtlı saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Sivillerin etkileneceğini bile bile bir şehre hava saldırısı düzenlemekten daha zâlimce bir şey yok. Rusya yarattığı terör nedeniyle baskı altına alınmalı ve Ukrayna desteklenmeli. Bu savaş sadece güç ile bitirilebilir." dedi.

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Russians struck Zaporizhzhia with aerial bombs. It was a deliberate strike on the city.



As of now, dozens of people are reported wounded. All are receiving the necessary assistance. Tragically, we know of 13 people killed. My condolences to their families and loved ones.… pic.twitter.com/9FiuaqqsZ3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 8, 2025 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy geçtiğimiz hafta yayınladığı videoda da hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu belirtmiş ve müttefiklerine seslenerek hava savunma sistemlerinin takviye edilmesini talep etmişti.