Ukrayna: Belarus topraklarından füze fırlatıldı

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Ukrayna'nın kuzey askeri komutanlığı Facebook'ta yaptığı açıklamada, Belarus topraklarından 20 roketin kuzey Çernigiv bölgesindeki Desna köyünü sabah saatlerinde hedef aldığını yazdı.

Ukrayna İstihbarat Servisi, 6 Rus bombardıman uçağının bir Rus hava üssünden havalandıktan sonra Belarus'un güneyindeki Petrykaw kasabasından 12 seyir füzesi ateşlediğini söyledi. Rus güçlerinin Kiev'in kuzeyindeki ve Sumi bölgelerindeki hedefleri vurduğu da belirtildi.

Ukrayna istihbarat servisi Telegram'da yaptığı açıklamada, eylemin "Kremlin'in Belarus'u Ukrayna'daki savaşa çekme çabalarıyla doğrudan bağlantılı" olduğunu söyledi. Ukrayna ordusu, "büyük bombardımanın" altyapıyı vurduğunu ancak herhangi bir can kaybına yol açmadığını da sözlerine ekledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.