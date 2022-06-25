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Ukrayna: Belarus topraklarından füze fırlatıldı

Ukrayna Cumartesi günü, Kiev yakınlarındaki bir sınır bölgesini vuran füzelerin Belarus topraklarından geldiğini söyledi. Ukrayna, Rusya'nın müttefiki Belarus'u savaşa sürüklemeyi hedeflediğini ifade etti.

25.06.2022 - 17:18 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ukrayna: Belarus topraklarından füze fırlatıldı - Güncel haberler
Ukrayna: Belarus topraklarından füze fırlatıldı
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HABERTURK.COM

Ukrayna'nın kuzey askeri komutanlığı Facebook'ta yaptığı açıklamada, Belarus topraklarından 20 roketin kuzey Çernigiv bölgesindeki Desna köyünü sabah saatlerinde hedef aldığını yazdı.

Ukrayna İstihbarat Servisi, 6 Rus bombardıman uçağının bir Rus hava üssünden havalandıktan sonra Belarus'un güneyindeki Petrykaw kasabasından 12 seyir füzesi ateşlediğini söyledi. Rus güçlerinin Kiev'in kuzeyindeki ve Sumi bölgelerindeki hedefleri vurduğu da belirtildi.

Ukrayna istihbarat servisi Telegram'da yaptığı açıklamada, eylemin "Kremlin'in Belarus'u Ukrayna'daki savaşa çekme çabalarıyla doğrudan bağlantılı" olduğunu söyledi. Ukrayna ordusu, "büyük bombardımanın" altyapıyı vurduğunu ancak herhangi bir can kaybına yol açmadığını da sözlerine ekledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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