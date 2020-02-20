Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Büyükşehirlerde ulaşımla ilgili tüm kararların alındığı Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) yapısal bir değişikliğe gidildi malumunuz. Önceki gün, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre; UKOME’nin üye sayısı artırıldı. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘Büyükşehir belediyelerinin sorumluluk alanlarındaki ulaşım ve trafik ile ilgili kararları alan UKOME’deki üye dağılımını değiştirdi.

BU KARAR DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

UKOME’de mevcut durumda büyükşehir belediyelerinin 11, kamu kurumlarının, 10, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun da 1 üyesi vardı. Fakat Resmi Gazete’de yayımlanan “Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği” kapsamında UKOME’deki kamu kurumlarının üye sayısı 4 üye artırılarak 14’e çıkarıldı. UKOME’deki kamu temsilcilerine Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üyeleri de eklendi. Böylece UKOME’deki belediye temsilcilerinin sayısı 11’de kalırken, kamu kurum temsilcilerinin sayısı ise 14’e çıkmış oldu. Peki bu karar dengeleri nasıl etkileyecek? Nasıl değiştirecek?

ULAŞIM ZAMMI 11’E 10 OYLA YAPILMIŞTI

UKOME’deki üye sayısının değiştirilmesi, bundan sonra başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki ulaşımla ilgili her türlü kararın alınmasının belediyenin inisiyatifinden çıkması anlamına geliyor. Zira İstanbul’da yapılan son ulaşım zammı kararı, UKOME’de 10 kamu kurumu temsilcisinin red oyuna karşı İBB’nin 11 temsilcisinin kabul oyuyla alınmıştı.

İŞTE UKOME ÜYELERİ

İstanbul’da ulaşıma yapılan yüzde 35’lik zamda UKOME üyeleri şöyle oy vermişti:

UKOME’deki İBB temsilcileri olan İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, Ulaştırma Daire Başkanı Utku Cihan, Fen İşleri Daire Başkanı Kasım Arısoy, İETT Genel Müdür Temsilcisi Hamdi Alper Kolukısas, İstanbul Şehir Hatları A.Ş. Temsilcisi Sinem Dedetaş, Metro İstanbul A.Ş. Genel Müdür Temsilcisi Ali Fırat, Ulaşım Koordinasyon Müdürü Erdal Yalçınkaya, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, Ulaşım Planlama Müdürü Utku Cihan ve 1. Hukuk Müşaviri avukat Eren Sönmez İstanbul’da ulaşıma yüzde 35 zam yapılmasına kabul oyu vermişti.

UKOME’deki kamu kurumu tamsilcileri olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi Ahmet Başeğmez, Milli Savunma Bakanlığı 1. Ordu Komutanlığı Temsilcisi Adnan Şen, İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi i. Hayati Selvi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Temsilcisi Tamer Alpul, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Fikret Ergüven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı Temsilcisi Suat Kaptanoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Fidan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Levent M. Meriçli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü Temsilcisi Halil Şahin ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Temsilcisi Mevlüt Mert ise ulaşım zammına red oyu vermişti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyüp Aksu karara katılmadığını belirtip şerh koymuştu.



UKOME'DE DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ ÜYE SAYILARI

İBB ve bağlı kuruluşlarının temsilcileri: 11

Bakanlıklar: 1

Jandarma Genel Komutanlığı: 1

Emniyet Genel Müdürlüğü: 1

Sahil Güvenlik Komutanlığı (İstanbul, İzmir, Antalya gibi deniz bulunan büyükşehirler için): 1

Liman Başkanlığı (İstanbul, İzmir, Antalya gibi deniz ve içsu bulunan büşükşehirler için): 1

Karayolları Genel Müdürlüğü: 1

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü: 1

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü: 1

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü: 1

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: 1

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu: 1

UKOME'DE SON ÜYE SAYILARI

İBB ve bağlı kuruluşlarının temsilcileri: 11

Bakanlıklar: 4

Jandarma Genel Komutanlığı: 1

Emniyet Genel Müdürlüğü: 1

Sahil Güvenlik Komutanlığı (İstanbul, İzmir, Antalya gibi deniz bulunan büyükşehirler için): 1

Liman Başkanlığı (İstanbul, İzmir, Antalya gibi deniz ve içsu bulunan büşükşehirler için): 1

Karayolları Genel Müdürlüğü: 1

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü: 2

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü: 1

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü: 1

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: 1

AFAD: 1

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu: 1