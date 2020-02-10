Trabzonspor’da Sörloth atıyor, Uğurcan tutuyor. Bordo-mavili takımın zirve mücadelesinde Norveçli yıldızın golleri kadar genç kalecinin kurtarışları da önemli rol oynuyor. Performansıyla taraftarların sevgilisi konumuna gelen Uğurcan, takımının topladığı 41 puanda büyük pay sahibi oldu.

Muslera ile birlikte ligin en az gol yiyen file bekçisi olan 23 yaşındaki futbolcu, kalede güven veren duruşuyla dikkati çekiyor. 20 lig maçının 19’unda forma giyen genç yıldız, rakip forvetlerin en zorlandığı kalecilerin başında geliyor.

Kalesinde 19 maçta 19 gol gören Uğurcan Çakır, bu sezon özellikle ceza sahası dışından gelen şutlardaki başarısıyla ön plana çıkıyor. Uzaktan çekilen 28 şutta 1 gol yiyen Uğurcan, yüzde 97 gibi yüksek bir kurtarış oranını yakaladı. Bordo Mavili file bekçisi, ceza sahası içinden çekilen şutlarda da yüzde 70 başarı oranına sahip.

Toplam kurtarışlarda yüzde 78’lik bir oranı tutturan Uğurcan Çakır, topu oyuna sokmadaki başarısıyla da çok yönlü bir file bekçisi olduğunu gösterdi. Genç kaleci, yüzde 80’lik topu oyuna sokma oranıyla takımın atak başlatmasına önemli katkı yapıyor.