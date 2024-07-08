Uğurcan Çakır: Hocanın planları başarılıydı
EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elenen ve yurda dönen A Milli Takımımızda Uğurcan Çakır, havaalanında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda teknik direktör Vincenzo Montella'ya ilişkin, "Hocanın planları başarılıydı" dedi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına veda ettiği için Türkiye'ye dönen A Milli Takım'ın kalecilerinden Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.
"FİNALDE OLMAYI HAK EDİYORDUK"
Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Ülkemizi bir nebze mutlu ettiysek ne mutlu bize. Gerçekten herkes elinden geleni yaptı. İnşallah bu günlerden ders çıkarıp ileriye daha iyi bakacağız." dedi.
"HOCANIN PLANLARI BAŞARILIYDI"
Başarılı file bekçisi ayrıca, "Bu turnuvada güzel performans sergiledik. Çok genç ve yetenekli futbolcular var kadromuzda. Hocanın da bu turnuva özelinde oyun planları başarılıydı. İnşallah bundan daha büyük başarılar elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.