Uğurcan Çakır: Hocanın planları başarılıydı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına veda ettiği için Türkiye'ye dönen A Milli Takım'ın kalecilerinden Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"FİNALDE OLMAYI HAK EDİYORDUK"

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Ülkemizi bir nebze mutlu ettiysek ne mutlu bize. Gerçekten herkes elinden geleni yaptı. İnşallah bu günlerden ders çıkarıp ileriye daha iyi bakacağız." dedi.