        Uğurcan Çakır: Gruptaki hedefimiz ikincilikti

        Uğurcan Çakır: Gruptaki hedefimiz ikincilikti

        A Milli Takımımızın file bekçisi Uğurcan Çakır, 2-0'lık Bulgaristan galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Gruptaki hedefimiz ikincilikti" dedi.

        Giriş: 15.11.2025 - 23:07 Güncelleme: 15.11.2025 - 23:07
        "Gruptaki hedefimiz ikincilikti"
        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 yenerek grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen milli takımımızın kalecisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

        "ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

        Uğurcan Çakır, sözlerine "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok üzüldük. Bugün burada işimiz futbol. İşimizi yapmak zorundayız, ne durumda olursak olalım. Onun için buradayız." diyerek başladı.

        "BU GALİBİYETİ HAK ETTİK"

        Mücadeleyi değerlendiren Çakır, "Aslında ilk yarı 30 dakika fena oynamadık. Kontrol tamamen bizdeydi. 45'e kadar biraz düştük. İçeri girince İspanya'nın 3-0 önde olduğunu öğrendik. Biraz daha stabil oynayıp 2-0 kazanmak istedik. 90 dakika kontrol bizdeydi ama Bulgaristan iyi mücadele etti, 1 topları direkten döndü. Çok şükür... Bulgaristan bence iyi mücadele etti. Ümitlerimiz vardı. Gürcistan puan alabilir diye bekliyorduk. İlk yarı 3-0 önde olunca onlar, ümitlerimiz suya düştü. Bu galibiyeti hak ettik. Ülkemize armağan olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Güzel ülkemizin başı sağ olsun." dedi.

        "GRUPTAKİ HEDEFİMİZ İKİNCİLİKTİ"

        İspanya maçıyla ilgili konuşan Uğurcan, "İspanya maçında iddiamız olmasa da büyük bir maç, iddiamız büyük. İlk maçta kötü oynadık, ağır yenilgi aldık. Bizi kendimize getirdi. Dersler aldık. O maçta bir 3 puan kaybettik. Grupta hedefimiz ikincilikti. İspanya, dünyanın en iyi takımı ve kupanın favorisi. Gerçekçi olmak lazım. 12 puan. O maç dışında kaybetmedik. İlk maçın derslerinden yararlanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz. Her şey bunun için..." diyerek sözlerini noktaladı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
