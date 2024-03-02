Uğur Yücel, Sandık Kokusu kadrosuna dahil oldu! Uğur Yücel kimdir, nereli? Hayatı ve biyografisi

YÖNETMENLİK VE SENARİSTLİK YAPTI

Aziz Ahmet, Karanlıkta Koşanlar ve Alacakaranlık gibi dizilerde rol aldı. Aynı zamanda Karanlıkta Koşanlar'ın tamamının yönetmenliğini yaptı. Karanlıkta Koşanlar'ın senaryosunu, Ahmet Ümit'in polisiye öyküsünden uyarlayarak kaleme aldı.

2004 yılında Yazı Tura filmiyle yönetmenliğe adım attı. Yazı Tura, Antalya Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen dahil 11 ödül kazandı.