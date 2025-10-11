Uğur Sarıkaya yazdı: Fenerbahçe için play-off bile hayal olur! - Basketbol Haberleri

Fenerbahçe-Kızılyıldız maçı öncesi hem mücadelenin İstanbul'da oynanması hem de rakibin kaotik durumu nedeniyle sarı-lacivertlilerin bir şekilde parkeden galip ayrılacağını düşünüyorduk. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve hiç ummadığımız bir mağlubiyet aldı Fenerbahçe...

İlk iki maçını kaybeden ve başantrenör Sfairopoulos ile yollarını ayıran Sırp ekibi, yardımcı antrenör Tomovic yönetiminde oldukça hareketli ve iştahlı bir oyun çıkardı. Temsilcimizin 40 dakika boyunca skorda hiç öne geçememesi de dikkat çeken bir ayrıntıydı.

20 DAKİKADA 5 SAHA İÇİ İSABETİ...

İlk yarıda hücumda felaket bir performans vardı... Koskoca 20 dakikada dile kolay sadece 5 saha içi isabeti bulabildi geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe!

Üçüncü ve dördüncü çeyrekteki savunma gayretine ve hücum çeşitliliğine baktığımızda ise ilk yarıdaki korkunç performansa üzülmemek elde değil...

Kızılyıldız ilk 2 maç itibarıyla Euroleague'in en ne yaptığını bilmeyen, en dağınık takımı görüntüsündeydi. Fenerbahçe'nin böyle bir takıma karşı ilk yarıdaki performansı kabul edilemez!

Horton-Tucker'ın deliciliği ve pozisyon yaratma konusundaki becerisi ile Colson'ın kritik üçlük isabetleri de olmasa daha erken kopabilirdi maç. Bunu da belirtmek lazım. UZUN TAKVİYESİ ŞART Fenerbahçe'nin çok geç olmadan elit bir uzun transferi yapması gerekiyor. Bu maçta bir kez daha gördük ki, ribauntları net bir şekilde çekip alacak, hücumda da sırtı dönük oynayacak ve gerektiğinde boş adamı bulabilecek bir pivotu yok bu takımın. Hayes-Davis gibi yüzü dönük hücum eden bir 4 numaran da olmayınca bütün yük kısalara kalıyor. Bu da uzun vadede çok zarar verecektir Fenerbahçe'ye. TARIK BİBEROVİC'E NE OLDU? Paris maçı 22 dakikada 9 sayı... Zalgiris maçı 17 dakikada 2 sayı... Kızılyıldız maçı 20 dakikada 3 sayı... Üç maçta toplam 13'te 4 üçlük isabeti... İki sayılık atışlarda da 9'da 1! Tarık Biberovic'in bu formsuzluğu çok düşündürücü. NBA hedefini Fenerbahçe için erteleyen bir basketbolcunun Euroleague'e bu kadar kötü başlaması akıl alır gibi değil! Özetle Fenerbahçe'den şu anki kadro kalitesiyle yeni bir şampiyonluk beklemek hayalcilik olur. Wilbekin'in dönmesi hücumu canlandıracaktır ancak uzun transferi yapılmazsa play-off bile hayal olur.