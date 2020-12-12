MasterChef Türkiye her hafta bir gün dış çekime gidiyor. Bu akşam oynanacak 2. dokunulmazlık oyunu çekimi Konya'da yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuk olması üzerine izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Uğur İbrahim Altay kimdir? Uğur İbrahim Altay kaç yaşındadır? İşte Uğur Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay hakkında...
UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?
Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya’da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu’nda (1988),liseyi Konya Gazi Lisesi’nde (1991) tamamladı.
1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.
Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak Şırnak‘ta vatani görevini tamamladı. Altay, inşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçirdi.
Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.
29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018’de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, AK Parti'den katıldığı seçimlere 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra,
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (United Cities And Local Governments-UCLG) Eş Başkanlığı,
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı,
Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities-LHC) Başkan Yardımcılığı,
İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities-OICC) Yönetim Kurulu Üyeliği,
Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığı,
Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.
Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.
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