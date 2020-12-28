Gazeteci Uğur Dündar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Trend Topic oldu. Gezici Araştırma Merkezi'nin araştırmasına göre Türkiye'nin en güvenilir ismi olan Uğur Dündar araştırılıyor. Uğur Dündar kimdir? Uğur Dündar kaç yaşında ve nereli? Uğur Dündar ne mezunu?

UĞUR DÜNDAR KİMDİR?

Dündar, 28 Ağustos 1943'te İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Akören köyünde doğdu. Türk gazeteci ve program sunusu olan Uğur Dündar, lise öğrenimini Vefa Lisesi'de tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu.

UĞUR DÜNDAR'IN EŞİ VE ÇOCUKLARI

Yasemin Baradan Dündar ile evlendi. Uğur Dündar'ın Damla Dündar, Bora Dündar, Bartu Dündar adında üç çocuğu var.



UĞUR DÜNDAR HAYATI

1970 yılında TRT tarafından açılan bir sınavı kazandı ve televizyon yapımcısı olarak çalışmaya başladı ve Resmî Gazete yazarı oldu. Aynı yıl içinde Birleşik Krallık'ta BBC'nin "Televizyonda Yapım-Yönetim" kursuna katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra TRT'de yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak değişik televizyon programlarına imza attı.

TRT’de 19 yılı aşkın süreyle çalıştı. 1986 yılında Hürriyet yazarı olan Uğur Dündar, Türkiye'de araştırmacı televizyon gazeteciliğini başlatan kişidir.

1992 yılında Show TV'ye geçen Uğur Dündar, 1994 yılında Hürriyet, Aydın Doğan'a satılmasından sonra 1995'te Show TV'ye veda edip Kanal D'ye geçti. 2000 yılında Show TV'ye geri dönüp Star TV'ye geçti. Star TV'de Haber Genel Yayın Yönetmeni oldu ve Star TV'ye geçtikten sonra Star yazarı oldu. 2001 yılında ise Kiss TV ve Sabah Gazetesi'nde çalıştı. 2002 yılında atv'ye geçip tekrar Star TV'ye geçerek Star yazarı tekrar oldu. Ardından tekrar Kanal D'ye geçti. 2004 yılında CNN Türk ile ortak yayın yapmıştır.

2008 yılında Uğur Dündar son olarak Star Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürdü ve ana haber bülteni sundu. 2010 yılında yeniden Hürriyet'te çalıştı.

Bugüne kadar çok sayıda programa imza atan Uğur Dündar haber programı Arena'nın genel yönetmenliğini yaptı. Yıllardır ülkenin gündemini takip eden Arena programıyla çok sayıda ödülün sahibi oldu.

2011 yılında Star TV, Doğuş Grubu'na satıldıktan sonra Star TV'ye veda etti.

Ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde "Televizyon Programcılığı" derslerinde lisansüstü hocalık yaptı.

2012 yılında kısa bir süre Milliyet'e geçti. Sonra da arkadaşı Emin Çölaşan tarafından Sözcü'ye geçti. Mart 2013'te başladığı Artı Bir Tv'de kısa bir dönem ana haber bülteni sundu.

Halen Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapmakta ve TELE1 Televizyonunda Demokrasi Arenası programını hazırlayıp sunmaktadır.

UĞUR DÜNDAR'IN ÇALIŞTIĞI GAZETELER

1970: Resmî Gazete

1970-1986: Resmî Gazete

1986-2000: Hürriyet

2000-2001: Star

2001-2002: Sabah

2002: Star (kısa bir süre)

2010-2011: Hürriyet (spor yazarı olarak)

2012: Milliyet (hem spor yazarı hem de konuk yazar olarak)

2012-: Sözcü

UĞUR DÜNDAR'IN ÇALIŞTIĞI KANALLAR

1970: TRT

1970: BBC

1970-1992: TRT

1992-1995: Show TV

1993-1995: Cine5 (ortak yayın)

1995-2000: Eko Tv (ortak yayın)

1995-2000: Kanal D

2000-2001: Star TV

2001: Kiss TV

2002: atv

2002: Star TV (kısa bir süre)

2002-2003: Süper Kanal (ortak yayın)

2002-2008: Kanal D

2004-2008: CNN Türk (ortak yayın)

2008-2011: Star TV

2011-2012: CNN Türk (ortak yayın)

2013: Artı Bir

2013-2019 Halk TV

2019- : Tele1

1972-1974: Yaşadığımız Günler (TRT 1)

1973: Yılbaşı Özel '74 (TRT 1) (Müjdat Gezen ile birlikte)

1974: Yılbaşı Özel '75 (TRT 1) (Güneş Tecelli ile birlikte)

1974-1975: İşte Hayat (TRT 1)

1977: Yılbaşı Özel '78 (TRT 1)

1977-1978: Günler Geçerken (TRT 1)

1978-1979: Çarşamba Gecesi (TRT 1)

1979: Yılbaşı Özel '80 (TRT 1)

1980: İşte Cumartesi (TRT 1)

1980: Yılbaşı Özel '81 (TRT 1)

1981: Günlerin Getirdiği (TRT 1)

1982: Yılbaşı Özel '83 (TRT 1)

1983-1986: Olay (TRT 1)

1984: Yılbaşı Özel '85 (TRT 1)

1985-1986: Vatandaş Soruyor (TRT 1)

1988-1989: Forum (TRT 1)

1988-1989: Yaşadığımız Olaylar (TRT 1)

1989-1992: Hodri Meydan (TRT 1)

1990-1992: İşte Hayatınız (TRT 1)

1991-1992: Tele Vizyon (TRT 1)

1992-1995: Arena (Show TV)

1994: Uğur Dündar'la Seçim 1994 (Show TV)

1995: Uğur Dündar'la Seçim 1995 (Kanal D)

1995-2000: Arena (Kanal D)

2000-2001: Uğur Dündar'la Star Haber (Star TV)

2002: Arena (atv)

2002: Seçim Arenası (Kanal D)

2002-2008: Arena (Kanal D)

2004-2008: Arena (CNN Türk)

2004-2008: Uğur Dündar'la CNN Türk Haber (CNN Türk)

2007: Seçim Arenası (CNN Türk)

2007: Seçim Arenası (Kanal D)

2007: Uğur Dündar'la Seçim 2007 (CNN Türk)

2008-2011: Arena (Star TV)

2008-2011: Uğur Dündar'la Star Haber (Star TV)

2009: Uğur Dündar'la Seçim 2009 (Star TV)

2010: Uğur Dündar'la Referandum 2010 (Star TV)

2011: Seçim Arenası (CNN Türk)

2011: Seçim Arenası (Star TV)

2011: Uğur Dündar'la Seçim 2011 (Star TV)

2013-2019: Halk Arenası (Halk TV)

2019- : Demokrasi Arenası (Tele1)

UĞUR DÜNDAR KİTAPLARI

Haramzade (1995, Haluk Şahin ile birlikte)

Haramzadenin Dönüşü (2006, Haluk Şahin ile birlikte)

İşte Hayatım (2010, Nedim Şener ile birlikte)

İyi Uykular Sayın Seyirciler (2012)

Yalandan Kim Ölmüş, (2013, Orhan Baykal ile birlikte)

Pazarlık Yok (2015)

Vah Ülkem Vah (2016)

Ya Atatürk Olmasaydı (2017)

O Halde Biz Anlatalım (2018)

İnan Kardeşim Kazanacağız (2020)