Uğur Dündar'dan nostaljik paylaşım: Ah, ne güzel günlerdi onlar

Gazeteci Uğur Dündar, X hesabından nostaljik bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından Fatma Girik ve 97 yaşında vefat eden usta gazeteci ve radyocu Halit Kıvanç’ın yanı sıra Müjdat Gezen ve Melek Baykal ile birlikte olduğu kareyi paylaşan Dündar, o karelere; "Ah, ne güzel günlerdi onlar" notunu düştü.

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Fotoğraflar: X